Kumluca Traktörü Tanka Dönüştürdüler

Traktörü tanka dönüştürdüler



ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Göçü kortejinde kullanılmak üzere bir traktör tanka benzetildi.



Cumhuriyet mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı, festival kapsamında düzenlenen Yörük Göçü rortejine renk katmak için traktörü tanka dönüştürdüklerini söyledi. Traktörden bozma tankın, Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yer alacağı 15 Temmuz darbe girişimi canlandırmasında kullanılacağını aktaran Muhtar Nacakçı, 'Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'ne her yıl katılıyoruz. Geçen yıllarda Çanakkale savaşlarını canlandırdık. Bu yıl 15 Temmuz darbe girişimini canlandıracağız. Mahallemizde bulunan bir traktörü, sanayi sitesinden bir arkadaşımızdan tanka dönüştürmesini istedik. Uzun çalışmalardan sonra traktörü tanka dönüştürmeyi başardık. Desteklerinden dolayı Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı festivalimizdeki Yörük Göçü kortejini izlemeye davet ediyorum" dedi.