Kumluca Şehir Merkezinde Yeni Trafik Düzenleme Çalışması

Kumluca şehir merkezinde yaşanan trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla, bazı sokak ve caddelerde yeni trafik düzenleme çalışması yapılacak.



Kumluca şehir merkezinde yaşanan trafik sorununun çözümü için Kaymakamlık makamında toplantı düzenlendi. Kaymakam Polat Kara'nın yanı sıra toplantıya Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, Zabıta Müdürü Aydın Turgut ve Fen İşleri Müdürü Hüsamettin Öner katıldı.



Toplantıda konuşan Kaymakam Kara, ilçe merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığını, bu sorunun önüne geçmek ve vatandaşlara daha trafik düzeni sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulunmak ve uygulamaya geçmek için bir araya geldiklerini söyledi.



Özellikle haftanın belirli günlerinde yoğunluğun had safhaya çıktığını dile getiren Kara, bu konuda alınacak kararların uygulanması hususunda da emniyet ve zabıta görevlilerine büyük görevler düştüğünü belirtti.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da daha önce ilçe merkezinde yaşanan trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla bazı sokakları tek yön yaparak ve araç parkına izin verilmemesi hususunda ilçe trafik komisyonu olarak karar alındığını söyledi.



Alınan kararların uygulanmasında zaman zaman zafiyetler oluştuğunu ifade eden Çetinkaya, "Daha önce bazı cadde ve sokakların tek yön olması hususunda ilçe trafik komisyonunun karar vardı. Bunun dışında ilçe merkezine ağır vasıtaların memesi uygulaması biraz olsun trafiği rahatlatmıştı. Ancak her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemizde son zamanlarda yine trafik sorunu yaşandığını görüyoruz. Alınacak kararların uygulanması, bu kararlara uyulması hususunda vatandaşlarımızın da duyarlılık göstermesiyle bu sorunu aşacağımıza inanıyorum." dedi.



Kumluca Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da şehir içinde özellikle cadde kenarlarına çift sıra park yapılması ve sokakların gidiş geliş olarak kullanılmasının trafik yoğunluğunu arttırdığını söyledi.



Bu konuda bazı sokak ve caddelerin trafikte tek yön olarak kullanılması ve araç parklarına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Daha önce ilçe trafik komisyonunun aldığı bir karar var. Bu kararda bazı cadde ve sokaklarda tek yön trafik uygulaması var. Buna ilave olarak birlikte vereceğimiz kararla en çok trafik sıkışıklığı yaşanan bazı cadde ve sokaklarda da bu uygulamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca uygulamaya geçildikten sonra hem park konusunda hem de cadde ve sokakların kullanımında sürücülerin kurallara uymaları, uymayan sürücülere de gerekli cezai yaptırımların yapılacağının bilinmesini isterim." diye konuştu.