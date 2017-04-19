Kumluca Osb Kapanıyor
Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında Kumluca OSB’nin çalışmalarının sonlandırılması kararı alındı.
Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında Kumluca OSB'nin çalışmalarının sonlandırılması kararı alındı.
Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Mehmet Çetintürk başkanlığında yapılan toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya Valiliği İdari ve Mali İşler Müdürü Servet Saraç, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda, arazi sorunu yüzünden çıkmaza giren Kumluca OSB çalışmasında, yönetim kurulundan ve bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda iştirakçi kurumlardan kapanış için olumlu görüş istenmesine karar verildi.
Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Kumluca'da OSB yapımına mevcut şartlarda devam etmek vakit kaybıdır. OSB çalışmalarını Kumluca'da sonlandırarak hizmet bölgemiz içerisinde olan Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.
KUTSO Başkanı Günay, "Organize sanayi bölgelerinin avantajlarından Kumluca ve çevresindeki işadamlarının da yararlananabilmesi amacıyla Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2005 yılında çalışmalarına başlanan Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilerek tüzel kişilik kazanmıştır. Tüzel kişilik kazanmasının ardından Kumluca Toptaş Mahallesinin kuzeyinde bulunan 220 dekarlık alanda imar planı çalışmaları yapılmış, hazırlanan imar planı 2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Genel Müdürlüğünce incelenerek tasdik edilmiştir. 40 dekar alanın 2009 Aralık ayında OSB adına tapu tescili yapılmış kalan 180 dekar alanın kamulaştırılması için Bedel Tespit Komisyonu kurularak bedel tespiti yapılmıştır. Bedel tespitinin ardından parsel malikleriyle uzlaşma komisyonu arasında yapılan toplantılarda parsel sahiplerinin belirlenen fiyatın çok üzerinde fiyat istemeleri, mirastan dolayı hak sahibi olan hissedarların kendi aralarında anlaşamamaları ve toplantılara katılmamaları gibi birçok sebepten dolayı uzlaşma sağlanamamıştır" ifadelerini kaydetti.
2015 yılındaki yağışlar sonrasında OSB alanı yakınlarında birçok bölgede toprak kaymaları yaşandığını belirten Günay, "OSB Müteşebbis Heyeti yaşanan bu afet sonrasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasına bağlı bir mimarlık-mühendislik firmasına jeolojik etüt yaptırmış ve hazırlanan rapor soncunda arazi parsellerinin yüzde 10 ile yüzde 50 arasında eğime sahip olduğu, arazide kayma ve kaya düşme riski olduğu ortaya çıkmıştır. Bu haliyle OSB arazisi hem alan olarak yetersiz hem de yatırımcı firmalara en az üç kat daha fazla yatırım maliyeti gerektirecektir. Ana amaçlarında birisi yatırımcı firmalara düşük maliyeti yatırım arazisi sağlamak olan Kumluca Gıda İhtisas OSB'nin bu haliyle yatırımcı firmaların ilgisini çekmesi mümkün görünmemektedir" diye konuştu.
"Yeni Müteşebbis Heyet oluşturulmuştur"
Büyükşehir yasası ile Antalya İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesinin ardından Müteşebbis Heyet hisse oranlarının tekrar düzenlendiğini kaydeden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay şu ifadeleri kaydetti:
"Kurulacak OSB'ye belediyelerimiz de dahil edilerek, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 47, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yüzde 27, Kumluca Belediyesi yüzde 13, Antalya Büyükşehir Belediyesi yüzde 7 ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği yüzde 6 hisse sahibi olacak şekilde yeni Müteşebbis Heyet oluşturulmuştur.
Yapılan bu değerlendirmenin ardından Müteşebbis Heyet 2015 yılı içerisinde yeni OSB alanı arayışı içerisine girmiş, değerlendirilen öneriler içerisinde ham maddeye yakınlığı ve mülkiyet hakları yönünden Beykonak-Mavikent hallerinin olduğu alanın OSB için uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Beykonak Mahallesi 872 parsel ve Mavikent Mahallesi 1348 parseller ile mülkiyeti Kumluca Belediyesine ait olan-1349 parsellerdeki toplam 270 dekar alan üzerine OSB için proje çalışması yapılarak çalışma ile ilgili birde sunum filmi hazırlanmıştır. Hazırlanan yeni OSB projesinde Beykonak ve Mavikent halleri yıkılarak, Beykonak halinin olduğu parsele modern bir hal yapılıp Mavikent hali ve güneyinde kalan parsele ise Kumluca Gıda İhtisas OSB alanı kurulması planlanmıştı. Bu projenin kabul görmesinin ardından Antalya Valimiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kumluca Belediye Başkanımızın da olumlu görüşleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesinden OSB için resmi olarak yer talebinde bulunuldu. Fakat Sayın Menderes Türel'in olumlu görüşlerine rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen resmi yazıda Beykonak Mahallesi 872 parsel ve Mavikent Mahallesi 1348 parsellerin OSB kurulması için tahsis edilemeyeceği ve Kumluca Belediyesine ait Mavikent Mahallesi 1349 parselin de Büyükşehir belediyesine devredilmesi halinde buraya da hal kurulabileceği belirtilmiştir. Bu olumsuz cevap üzerine Kumluca Belediyesi de 1349 parseli OSB'ye vermekten vazgeçmiştir. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak bundan sonraki süreçte hizmet bölgemizde bulunan Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri oluşturup, Batı Antalyalı üretici ve ihracatçılarımızın OSB avantajlarından faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ANTALYA
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