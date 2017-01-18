Kumluca'daki Öğrenciler Portakal Suyu Dağıttı

Öğrenciler portakal suyu dağıttı



*- ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde lise öğrencileri asitli içeceklerin zararına dikkati çekmek amacıyla başlattıkları doğal portakal suyu içme etkinliğini bu yıl da sürdürdü.



Kumluca Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta 'Portakal, sağlıklı kal' sloganıyla portakal suyu sıkarak, vatandaşa ve öğrencilere ikram etti. Etkinliğe, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Günay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerle portakal suyu sıkan Başkan Hüsamettin Çetinkaya, büyüklerin yapamadığını öğrencilerin yaptığını belirterek, "Esasında yıllardır Türkiye'nin en güzel portakalının yetiştiği Kumluca'da, büyükler olarak biz gençlerin bu yaptığını yıllar önceden başlayarak yapmamız lazımdı. Burada iki şey yapıyorlar, bir portakalın beslenme değeri, kış aylarındaki önemini kavramamız açısından katkı sağlıyorlar ama bir başka şey daha yapıyorlar, Türkiye'nin en güzel portakalı Kumluca'da ve Kumluca meydanında içilir diye bir kampanya yapmışlar. Büyüklere de örnek oluyorlar" dedi.



Daha sonra sıktığı portakal suyunu çevresindekilere ikram eden ve kendisi de içen Çetinkaya, Türkiye'nin en güzel portakallarının Kumluca ve yöresinde yetiştiğini kaydetti.



Öğrenciler de gazlı içeceklerin zararları ve doğal içeceklerin faydalarını anlatmak, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla iki yıldır 'Portakal, sağlıklı kal' sloganıyla taze portakal suyu sıkarak dağıttıklarını aktardı. Bu yılki etkinliği bir adım daha ileri taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediklerini kaydeden öğrenciler, toplumda doğal içecekleri ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıkları için kendilerini mutlu hissettiklerini vurguladı.