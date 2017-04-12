Kumluca'nın Tek Günlük Gazetesi Satılığa Çıkarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1997 yılında haftalık olarak yayın hayatına başlayan ve 2004 yılından bu yana günlük olarak yayınını sürdüren Batı Antalya Gazetesi satılığa çıktı.



Kumluca'da günlük olarak yayın hayatını sürdüren ilçenin tek gazetesi Batı Antalya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Bozok İnanç Kutlu, 20 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatını sürdüren gazeteyi tüm haklarıyla satışa çıkardığını söyledi.



Batı Antalya Gazetesi'nin merhum babası emekli öğretmen Ahmet Kutlu tarafından 1997 yılında kurulduğunu, 2004 yılından bu yana da gazetenin günlük olarak yayınını sürdürdüğünü ifade eden Kutlu, "Batı Antalya Gazetesi, Kumluca'da yayın hayatını sürdüren tek gazete. 2015 yılında babamın vefatından sonra gazete tüm haklarıyla bana geçti. Basın sektörü zor bir sektör, tek başına çalışmak ise daha da zor. Uzun süredir yaptığım değerlendirmeler sonucu, zor da olsa gazeteyi satmaya karar verdim" dedi.



Gazetenin ofisi dışında kendine ait matbaası bulunduğunu kaydeden Kutlu, sadece gazetenin değil ofis ve matbaanın da satışa çıkarıldığını bildirdi. - ANTALYA