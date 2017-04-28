Kumluca Halat Çekmede Kıyasıya Mücadele

Halat çekmede kıyasıya mücadele



*- KUMLUCA'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nde mahalleler arasında düzenlenen halat çekme yarışması renkli görüntüler oluşturdu.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen halat çekme yarışmasına 6 takım katıldı. Yarışma öncesi takımların eşleşmesi için kura çekildi. Yarışmanın ilk turunu Kum, Hacıveliler ve Adrasan mahalleleri kazandı. Yarışmanın finalinde geçen yılın şampiyonu Adrasan ve Kum mahalleri karşılaştı. Takım koordinatörleri yarışmacılara hem tezahüratta bulundu hem de taktik verdi. Zorlu final sonunda Adrasan Mahallesi takımı rakiplerini yenerek birinci oldu.



Kaymakam Polat Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ayrıca yarışmada birinci olan takım sporcularına çeyrek altın hediye etti.



Mahallelerin ve vatandaşların yarışmaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Başkan Çetinkaya, "Yarışmaya katılan mahallelerimize ve yarışmacılara teşekkür ediyorum. Yarışmalar çok iddialı geçti, geçen yılın şampiyonu olan Adrasan Mahallemiz iki yıl üst üste birinciliği elde etti. Gelecek yıl da birinci olacaklarını iddia ediyorlar ve bizden altın kemer bekliyorlar" dedi.



Adrasan takımı adına konuşan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da, iki yıl üst üste birinci olduklarını ve gelecek yıl da birinci olmak için çalışacaklarını belirtti.