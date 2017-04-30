Kumluca Güreşlerinde Orhan Okulu Üçüncü Kez Başpehlivan Oldu
– ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde 18'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Orhan Okulu üçüncü kez başpehlivan oldu.
– ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde 18'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Orhan Okulu üçüncü kez başpehlivan oldu.
Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Karatepe Stadı'nda yapılan ve 72'si başpehlivan yaklaşık 1050 güreşçinin katıldığı, 2 gün süren güreşler, sabah erken saatlerde başladı. Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve yaklaşık 15 bin güreş severin izlediği güreşler 12 saatten fazla sürdü. Güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sakatlanan pehlivanlara saha içinde müdahale edilirken, zaman zaman da pehlivanların hakem kararlarını beğenmemesi nedeniyle kısa süreli tartışmalar yaşadı.
GÜRBÜZ VE KARA SAKATLANDI
Güreşlerde başpehlivanlar ilk tur kuralarını çekerek güreşti. Başpehlivanlardan Ali Gürbüz ilk tur, Recep Kara ise çeyrek final müsabakalarında sakatlanarak doktor raporuyla güreşi bırakmak zorunda kaldı.
OKULU VE BALABAN FİNALDE KARŞILAŞTI
Finalde ise geçen yılın birincisi Orhan Okulu, İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan başpehlivanlar puanlama yaptı. Bu sürede de yenişemeyen pehlivanların güreşinde altın puan uygulamasına geçildi. Altın puanı alan Orhan Okulu, Kumluca güreşlerinde üst üste üçüncü kez başpehlivanlığı kazandı.
DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR
Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci İsmail Balaban olurken, üçüncülüğü Nedim Gürel ve Fatih Atlı paylaştı. Güreşlerde başaltında Hüseyin Gümüşalan, büyük ortada Cengizhan Şimşek, küçük orta büyük boyda Menderes Saltık, küçük orta küçük boyda Mehmet Ali Avcı, deste büyük boyda Durali Keskin, deste orta boyda Kerem Nuri Can, deste küçük boyda Serdar Yıldırım, tozkoparan boyda Mustafa Ali Çıldan, ayak boyda Aziz Körk, teşvik-2 boyda Yasin Şefik, teşvik-1 boyda Muhammet Biçen, minik-2 boyda Muhammet Enes Özcan, minik-2 boyda Osman Nuri Çıldan birinci oldu.
ALTIN KEMER VE KUPALAR VERİLDİ
Başpehlivan Orhan Okulu ve başpehlivanlıkta dereceye giren pehlivanlara, altın kemer ve kupaları Kaymakam Polat Kara, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, güreş ağası Metin Özkan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
MEMLEKETİNDE ÜÇ KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI
Başpehlivan Orhan Okulu, memleketi Kumluca'da bir kez daha başpehlivan olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Aynı şekilde Kırkpınar güreşlerinde de üç yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini aktaran Okulu, güreşlerin çok güzel geçtiğini belirtti.
12 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da Kumluca güreşlerinin bir marka olduğunu bugün bir kez daha gördüklerini söyledi. Hem seyircinin ilgisi hem de güreşçilerin sahadaki mücadelelerinin görülmeye değer olduğunu kaydeden Çetinkaya, "Sabah saat 8'de başlayan güreşlerimiz 12 saatten fazla sürdü ve hala devam ediyoruz. Bu kadar uzun süreli bir güreş Türkiye'de başka yerde yok. Bu pehlivanların güreşlere verdiği emeği, seyircinin güreşlere ilgisini gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Kumluca güreşlerinde güreş ağalığını ise ihalede 110 bin lira veren işadamı Metin Özkan kazandı.
- Antalya