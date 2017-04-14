Kumluca Devlet Hastanesine Mr Cihazı

Kumluca Devlet Hastanesine son teknoloji MR cihazı kurulacak.



Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede halen kurulu bulunan MR cihazının yerine haziran ayında son teknoloji MR cihazı kurulacağını söyledi.



Kullanılmakta olan cihazın 0,3 tesla gücünde, yeni cihazın ise beş kat daha geliştirilmiş 1,5 tesla gücünde olduğunu vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:



"Böylece özellikli çekimler için hastanemize başvuran hastalarımızın merkezdeki hastanelere gitmesine gerek kalmayacaktır. Kurulacak MR cihazından ilçemizin yanı sıra yakın çevre ilçelerdeki hastalarımızda faydalanacak. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğine sahip MR cihazı ile doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlanacak."



Alkan, cihazın hastaneye kazandırılmasında desteklerin dolayı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz başta olmak üzere, Antalya KHB çalışanlarına teşekkür etti.