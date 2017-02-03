Kumluca Devlet Hastanesinde 2016 Yılında 388 Bin Hastaya Bakıldı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, 2016 yılında hastane bünyesine 388 bin 913 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.



Kumluca Devlet Hastanesinin 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Başhekim Alkan, yaptığı açıklamada, 295 bin 446 poliklinik muayene, 87 bin 996 acil muayene ve 5 bin 471 diyaliz hizmeti olmak üzere toplam 388 bin 913 hastaya sağlık hizmeti sağladıklarını söyledi.



11 bin 724 ameliyatın gerçekleştirildiği hastane bünyesinde ayrıca evde sağlık hizmeti de verildiğini anlatan Alkan, 695 kayıtlı hastaya bir yıl içerisinde 2 bin 667 ev ziyareti gerçekleştirerek sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.



Hastanede sunulan hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, hastaneden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların tetkik ve tedavilerini en kısa sürede tamamlamak amacıyla bir dizi yenilik ve iyileşme yaptıklarını ifade eden Alkan, "Hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynayan ekipman ve cihazlarımızı yeniledik, sayılarını artırarak güçlendirdik. Bu cihazların yanında hastanemizin alt yapısını sürekli yenilemek ve özellikle bilişim alt yapısını yeni gelişen teknoloji ile birlikte güncel tutabilmek adına yatırımlar yapıldı. Hedefimiz sağlık alanında en güzel hizmeti en kısa sürede ve en verimli şekilde hastalarımıza sunmak. Bu konuda bizlere her zaman yardımcı olan Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, hastanemiz doktorlarına ve tüm sağlık hizmetleri personelimize teşekkür ediyorum." dedi.



2017 yılındaki hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Alkan, yatırım programına alının 50 yatak kapasiteli ek binanın da yapılmasıyla sağlık alanındaki hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.