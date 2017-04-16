Kumluca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fahrettin Çiftçi idaresindeki 07 VIP 29 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı Obalar kavşağında, Hasan Sayar yönetimindeki 07 AFK 36 plaklı otomobille çarpıştı.



Kazada, aracında sıkışan sürücü Hasan Sayar, vatandaşlarca kurtarıldı.



Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.