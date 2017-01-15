Kumluca'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Kumluca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, H.G'nin (19) kullandığı 07 YFN 94 plakalı otomobil, Bağlık Mahallesi'nde babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Feriha Yorgancı'ya çarptı.



Yaralanan Feriha Yorgancı, kazayı yapan araçla babasının refakatinde Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Bu arada, küçük kızın hastaneye kaldırılması sırasında, kaza yapan sürücünün panikle kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile de arkadan çarptığı, bu kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.



Kemer yolunda kaza



Kumluca-Kemer karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada da Ali Andariman'nın (26) kullandığı 31 TZ 907 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 BZL 29 otomobil çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Ali Andariman ve yanında bulunan Egzi Andariman (24) ile diğer araçta bulunan Osman Özekinci, Umut Çaylı (20), Suat Güler (19) yaralandı.



Yaralılardan Osman Özekinci Finike Devlet Hastanesinde, diğer yaralılar ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi alına alındı.