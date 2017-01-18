Kumluca'da Okullararası Hentbol Müsabakaları Sona Erdi

ANTALYA (AA) – Kumluca'da 2016-2017 okul sporları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen okullararası hentbol müsabakaları sona erdi.



Kumluca Spor Salonu'nda küçük erkekler, yıldız erkekler ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Okul takımlarının rakiplerini yenmek için kıran kırana mücadele ettiği maçlar sonunda dereceye giren okul takımları Antalya'da il birinciliği için mücadele edecekler.



Yıldız erkekler, genç erkekler ve küçük erkekler kategorilerinde 20 takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi, genç erkeklerde Hacıveliler Ortaokulu ve küçük erkeklerde ise Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.



Müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol koca tarafından verildi.