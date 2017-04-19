Kumluca'da Kyk'ya Bina Tahsisi İçin Protokol İmzalandı

Kumluca ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından huzur evi olarak yaptırılan, mülkiyeti Kumluca Belediyesine ait taşınmazın 2017-2018 akademik yılından itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsis edilerek öğrenci yurdu olarak kullanılması için protokol imzalandı.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mustafa Sabri Ak, Şube Müdürü Turgut Erşan, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.



Başkan Hüsamettin Çetinkaya, eğitim alanında Kumluca büyük bir sorunu daha çözerek önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Öğrenci alımına başlayacak Sağlık Bilimleri Fakültesinin ihtiyacını karşılayacak yurdun faaliyete geçmesini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:



"Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğümüzün bizden yurt yeri ve binası konusunda bir talebi oldu. Yaptığımız değerlendirme sonucu daha önce huzur evi olarak yapılan binamızın bu iş için uygun olacağını düşündük. İl Müdürümüzle yaptığımız görüşme, binanın durumu değerlendirilerek uygun olduğu kararı verildi. Kumluca Belediye Meclisimiz tarafından bu binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması için Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisi konusunda oy birliğiyle karar verildi. Bugün de protokolünü imzalıyoruz. İlçemize, öğrencilerimize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mustafa Sabri Ak da Antalya'nın batısında KYK olarak ilk öğrenci yurdunun Kumluca'ya açılacak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Tahsis edilen yurt binasının yeni yurt binası yapılana kadar kullanılacağını ifade eden Ak, en kısa sürede yurt binasının yapımına başlanmasını ümit ettiklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından mülkiyeti Kumluca Belediyesine ait Kasapçayırı Mahallesi'nde bulunan binanın, öğrenci yurdu olarak kullanılması için protokol imzalandı.