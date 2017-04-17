Kumluca'da Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

ANTALYA (AA) – Kumluca'da bu yıl gerçekleştirilecek Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yapılacak etkinliklerin programı belirlendi.



Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, bu yıl ilçede yapılacak Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bu yılki Kutlu Doğum Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi.



Hafta boyunca ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Kahraman, "2017 yılı Kutlu Doğum Haftası"nın büyük hayırlara, daha güvenli bir dünyaya vesile olmasını niyaz ediyorum. Hazreti Peygamberi anmak için idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası milletimizin kalbinde daima var olan Peygamber sevgisi, Peygamber sevdasının bir tezahürüdür. Bu sevgiyi bilgiye ve bilince dönüştüren bir hafta olarak idrak edeceğiz." dedi.



Kumluca Müftülüğü olarak hafta dolayısıyla 19 Nisan'da Kumluca Düğün Salonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanı Mahmut Göl'ün konuşmacı olarak katılacağı bir konferans yapılacağını belirten Kahraman, bunun dışında hafta boyunca camilerde vaazlar verileceğini ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceğini bildirdi.