Kumluca'da "Kadın Gözünden Yeni Anayasa" Semineri

Kumluca ilçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "Kadın gözünden yeni anayasa" konulu seminer düzenlendi.



Seminerine konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Hilal Yazıcı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını anlattı.



16 Nisan'daki halk oylamasında anayasanın 18 maddesinde değişiklikler yapılacağını ifade eden Yazıcı, bu maddelerin rejim değişikliği değil, yönetim değişikliği olduğunu söyledi.



Yeni anayasanın getirdiği yenilikleri anlatan Yazıcı, "Daha güçlü bir Türkiye için, istikrar için, daha güçlü ekonomi için bu değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 16 Nisan'dan sonra yeni Türkiye inşa edilecek. Bu süreçte sizlerin de payı olsun." dedi.



Yazıcı, daha sonra anayasa değişikliği hakkında kadınların sorularını da yanıtladı.



Seminere, Kumluca Kaymakamı Polat Kara'nın eşi Meltem Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın eşi Azime Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'in eşi Kadriye Girgin ve davetliler katıldı.