Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kumluca'da İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Kart'
Ara
BİST 92.804 %0,83
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kumluca'da İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Kart'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumlucalı ilçesinde ihtiyaç sahibi 347 aileye ‘Sosyal Kart’ dağıttı.

Kumluca'da İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Kart'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumlucalı ilçesinde ihtiyaç sahibi 347 aileye 'Sosyal Kart' dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinden "Sosyal Kart', Antalya'nın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor. Proje ile vatandaşlar Sosyal Kart'a yüklenen bakiye ile istediği marketten alışveriş yapabiliyor. 2017 yılında 10 bin kişiye ulaşma hedefi olan Sosyal Kart ile dar gelirli ailelere gıda, temizlik, kırtasiye gibi alanlarda alışveriş imkanı sunuluyor.

347 aileye verildi

Bu kapsamda Kumluca'da, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen dar gelirli ailelere destek verildi. 347 aileye market alışverişlerini yapabilmeleri için Sosyal Kartları teslim edildi.

Sosyal Kart Projesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olduğunu belirten Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Sosyal Kart ile vatandaşlarımız alkol ve tütün ürünler haricinde ihtiyacı olan temel ürünleri istediği marketten istediği zaman karşılayabiliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanındayız. Her yıl yardım miktarını ve kart sayısını da arttıracağız. Kumluca'ya hizmet etmekten mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu. - ANTALYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Antalya, Alkol, Vatandaş, Su, Tütün, TEM, otoyol, TEM Otoyolu