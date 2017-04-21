Kumluca'da İhtiyaç Sahiplerine 'Sosyal Kart'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumlucalı ilçesinde ihtiyaç sahibi 347 aileye 'Sosyal Kart' dağıttı.



Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinden "Sosyal Kart', Antalya'nın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor. Proje ile vatandaşlar Sosyal Kart'a yüklenen bakiye ile istediği marketten alışveriş yapabiliyor. 2017 yılında 10 bin kişiye ulaşma hedefi olan Sosyal Kart ile dar gelirli ailelere gıda, temizlik, kırtasiye gibi alanlarda alışveriş imkanı sunuluyor.



347 aileye verildi



Bu kapsamda Kumluca'da, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen dar gelirli ailelere destek verildi. 347 aileye market alışverişlerini yapabilmeleri için Sosyal Kartları teslim edildi.



Sosyal Kart Projesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olduğunu belirten Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Sosyal Kart ile vatandaşlarımız alkol ve tütün ürünler haricinde ihtiyacı olan temel ürünleri istediği marketten istediği zaman karşılayabiliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanındayız. Her yıl yardım miktarını ve kart sayısını da arttıracağız. Kumluca'ya hizmet etmekten mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu. - ANTALYA