Kumluca'da İhtiyaç Sahiplerine "Sosyal Kart" Dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara "Sosyal Kart" dağıtımı gerçekleştirildi.



İhtiyaç sahibi ailelere banka kartıyla alış veriş imkanı sağlayan sosyal kartlar, Kumluca'da belirlenen ailelere ulaştırıldı.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, önce sosyal kart talebinde bulunan, ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileleri tespit etti.



Tespitler sonucunda ilçe genelinde 347 aileye, market alışverişini yapabileceği ve ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı olacak sosyal kartların dağıtımı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla sosyal kartların dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.



Sosyal kartlar ile vatandaşların, alkol ve tütün mamulü haricinde ihtiyacı olan temel ürünleri istediği marketten istediği zaman karşılayabildiğini ifade eden Evran, "Kumluca'da kimse sahipsiz değil, kimse garip ve yalnız değil. Sosyal belediyecilik politikamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanındayız. Her yıl yardım miktarını ve kart sayısını da arttıracağız. Kumluca'ya hizmet etmekten mutluyuz ve gururluyuz." diye konuştu.