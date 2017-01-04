Kumluca'da Geleneksel Deve Güreşleri

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca deve güreşlerinin 22 Ocak'ta yapılacağını söyledi.



Kumluca'da bu yıl 11. gerçekleştirilecek geleneksel deve güreşi festivali öncesi, Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya başkanlığında toplantı yapıldı.



Kumluca Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürü Erol Koca, Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve tertip komitesi üyeleri katıldı.



Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede geleneksel hale gelen deve güreşlerinin bu yılda 22 Ocak tarihinde yapılacağını, bu konuda neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Deve güreşlerinin ilçede hem spor, hem de bir hobi olarak yapıldığını ayrıca deve güreşi geleneğinin bir Yörük kültürü olduğunu ifade eden Kaymakam Kara, deve güreşleri sayesinde ilçede bir çok hayırlı ve güzel hizmete de imza atıldığını belirtti.



Çetinkaya da, deve güreşinin Kumluca'da markalaşan bir değer olduğunu ve Akdeniz bölgesinin en büyük deve güreşinin Kumluca'da yapıldığını söyledi.



Bu yıl 11'incisi yapılacak güreşlerin geleneksel hale geldiğini ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:



"Bugüne kadar deve güreşleri, ilçemizde bir çok güzel hizmetin kazandırılmasına vesile olmuştur. Bunlar içinde Devlet Hastanesi, emniyet hizmet binası, okullar, fakülte ve yüksek okul binaları gibi bir çok hizmet vardır. Bu yılda yine güreşlerimizden elde edilecek gelirle ilçemizin ilk lisesi Gül-Çetin Kaur Lisesine bir spor salonu yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bir Yörük kültürü olan, gelenek ve göreneklerimizin gelecek nesillere aktarıldığı bu deve güreşimiz sayesinde ilçemiz yine güzel bir hizmete kavuşacaktır."



Kumluca Devecileri Koruma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, bugüne kadar yaptıkları görüşmelerde, güreşlere Kumluca başta olmak üzere, Demre, Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve Denizli'den aralarında Türkiye'nin en ünlü güreş develerinin yer aldığı yaklaşık 100 civarında devenin katılmasını beklediklerini belirtti.