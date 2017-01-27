Kumluca'da, Futbol Turnuvası İçin Kura Çekildi

Kumluca 18. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenecek halı saha futbol turnuvası için kura çekimi gerçekleştirildi.



Kumluca Belediyesi spor salonunda yapılan kura çekimine, Kaymakam Polat Kara, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Çataltepe, kurum amirleri ve turnuvaya katılacak takımların sorumluları katıldı.



Kura çekim töreninde konuşan Kaymakam Kara, turnuvanın kardeşlik dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni etti.



İlçede 18 yıldır devam eden turnuvanın gelecek yıllarda da devam ettirilmesini dileyen Kara, bunun için herkesten üzerine düşen görevi yapmasını beklediğini söyledi.



Dostça, kardeşçe ve spor ahlakına yakışır bir turnuva olmasını ümit ettiklerini anlatan Kara, şunları kaydetti:



"Herkese, centilmence bir turnuva süreci yaşanmasını temenni ediyorum. Bu düşünceleri taşıdığınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Amacımız sportif bir etkinlikte insanları bir araya getirmek, kaynaştırmak, güzel ve eğlenceli vakit geçirmek. Bu konuda organizasyondan, tüm takım oyuncularına, seyircilere herkese büyük görev düşüyor."



Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koca da bu yıl 18'incisi yapılacak halı saha futbol turnuvasına 25 takımın katıldığını ve maçların dört grupta lig usulüne göre yapılacağını belirtti.



Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi. 4 Şubat'ta başlayacak turnuvanın nisan ayında sona ermesi bekleniyor.



Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara, 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kupaları verilecek.