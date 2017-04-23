Kumluca'da Ev Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangında evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi Özel İdare Sokak'ta bulunan Çetin Apartmanı üçüncü katında Salih Cesur'a (62) ait dairede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Ev sahibi Salih Cesur, yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığını belirterek, "Eşim evde değildi, ben de minibüsümle servise çıkmıştım. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Evimizin bir odası tamamen yandı. Diğer odalar da dumandan etkilendi. Canımıza gelmesin" dedi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA