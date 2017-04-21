Kumluca'da Ev Yangını

Kumluca'da bir evde çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Kum Mahallesi Hazine Sokak No 78'de Yılmaz Benli'ye ait evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Evde yalnız yaşayan Benli, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.



Komşularının da yardım ettiği Benli, yoğun dumandan etkilendi.



Komşuları tarafından çağrılan ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Benli, tedavi altına alındı.



Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.