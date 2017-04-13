Kumluca'da Esrar Operasyonu

Kumluca'da 4,85 gram esrar, 39 gram Hint keneviri ile 42 Hint keneviri kökü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adrasan Jandarma Komutanlığı, Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde A.B'ye ait evde arama yaptı.



Aramada, 4,85 gram kubar esrar, 39 gram Hint keneviri tohumu, 42 hint keneviri kökü, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.