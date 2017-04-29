Kumluca'da Aleyna Tilki Konseri

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, konser verdi.



Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik Gecesi düzenlendi. Karatepe Stadyumu'ndaki gecede şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Öncesinde festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve yörük göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarları ve festival tertip komitesi üyelerini Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi. Gecede konuşan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, festivalin çok güzel şekilde devam ettiğini belirterek, bu güzelliklerin yaşanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Çetinkaya, "Biz festivali başlatırken, bugünleri hayal ederek başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada festival çatısı altında halkımızı bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kaynaşmalarını sağlamaktı. İki gün önce yaptığımız yörük göçü etkinliğine çoluk çocuk katılım sağlayan herkes birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından festival kapsamında bu yıl ikincisi verilen İsmet Başer Festival Özel Ödülü'nün sahibi Kaymakam Polat Kara tarafından açıklandı. Festival jürisi tarafından yapılan değerlendirmede yörük göçü etkinliğinde bu yıl festivalin en güzel yörük göçü canlandırmasını Gölçük Mahallesi'nin yaptığı belirlendi. Geçen yılın birincisi Kum Mahallesi Muhtarı Sadık Boğa tarafından Kumluca Yörük Göçü Sancağı, Gölcük Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakaş'a teslim edildi.



Daha sonra şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Karatepe Stadyumu'nu dolduranlar Tilki'nin seslendirdiği eserleriyle şarkılarla coştu. Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki'ye Kumluca Belediye Meclis Üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru işadamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi. Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerini de söyledi.