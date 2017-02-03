Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Kumluca Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirildi.



Kumluca Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya, 25 meclis üyesinden 21'i katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Hüsamettin Çetinkaya, Beykonak ve Mavikent mahallerinde bulunan Kumluca Belediyesine ait alanın "Tarımsal Amaçlı Depolama ve Paketleme Tesisleri Alanı" yapılmasıyla ilgili imar planı değişikliğini değerlendirdi.



Çetinkaya, depolama ve paketleme tesisleri alanının Kumluca'nın 2005-2006 yıllarında tarımsal anlamda yakaladığı gelişim ve dönüşüm hamlesi gibi tarımsal alanda yeni bir değişim ve gelişim yakalamasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yapılacak çalışmanın Kumluca'nın sebze ve meyve üretiminde marka olduğunu tescilleyeceğini vurgulayan Çetinkaya, belediye meclisi olarak Kumluca'ya önemli bir hizmet kazandırmış olacaklarını söyledi. Çetinkaya, imar planı değişikliği ve tadilatlarının komisyon tarafından uygun görülerek belediye meclisine gönderildiğini kaydetti.



Yapılan görüşmelerin arından imar komisyonu kararı oybirliğiyle kabul edilerek, 1/5000 ölçekli plan değişikliğini içeren paftaların onaylanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verildi.



Toplantıda Yazır Mahallesi'nde özel sağlık tesis alanına ilişkin imar değişikliğiyle ilgili imar komisyonu kararı görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu imar planı değişikliği teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beykonak Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait taşınmazların depo, ASMEK ve AKBEM faaliyetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin yapılması da meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle karara bağlandı.