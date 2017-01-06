Kumluca Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

Kumluca Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya başkanlığında yapıldı.



Kumluca Belediyesi toplantı salonundaki toplantıya 25 meclis üyesinden 21'i katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Başkan Çetinkaya, 2017 yılının ilk meclis toplantısının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Toplantıda, Finike-Tekke-Alakır sulama tesisinin Belediye tarafından devralınması, işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin konusunda belediye başkanına yetki verilmesi, zabıta personelinin fazla mesai ücreti, belediyeye ait Beykonak ve Mavikent Mahallelerinde bulunan taşınmazların satışı görüşüldü.



Mavikent Akıncı ve Beykonak Üleşik, Akmaz derelerinin DSİ tarafından ıslahı konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.