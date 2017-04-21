Kumluca 18. Tarım ve Seracılık Festivali

Kumluca ilçesinde bu yıl 18. gerçekleştirilecek Tarım ve Seracılık Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Kumluca Belediyesine ait toplantı salonunda düzenlenen festival tanıtım toplantısına, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Sevindi, Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer ile festival tertip komitesi üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan Kumluca Kaymakamı Polat Kara, festivalin uzun ve yorucu bir hazırlık sonucunda ortaya çıktığını, buradaki amacın halkın birlik, beraberlik ve kaynaşmasının sağlamak olduğunu söyledi.



Festival programı hakkında bilgi veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da festivalin her yıl bir önceki yıldan farklı olması için çalıştıklarını, bu konuda kendilerine en büyük desteğin ise hiçbir beklenti içinde olmayan, sadece kendi öz yaşam kültürlerini yansıtmak isteyen vatandaşlardan geldiğini söyledi.



Etkinlikler kapsamında konserler, kalı saha futbol, okullar arası halk oyunları, acı biber yeme, halat çekme yarışmaları, Türkiye Motokros Şampiyonası ve Miraç Kandili özel programlarının yapılacağı festivalde, 26 Nisan'da "Yörük Göçü" canlandırılacak.



Ayrıca, 29 ve 30 Nisan'da Karatepe Stadı'nda yağlı güreş müsabakaları yapılacak.