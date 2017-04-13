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Kümes Hayvancılığı Üretimi

Türkiye'nin yumurta üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 1,5 milyara geriledi.

Kümes Hayvancılığı Üretimi

Türkiye'nin yumurta üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 1,5 milyara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı, aylık bazda yüzde 6,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Şubatta 1,5 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 89 milyona, kesilen hindi sayısı ise yüzde 7,4 azalarak 252 bine geriledi.

Tavuk eti üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalışla 154 bin 523 ton, hindi eti üretimi de yüzde 13,3 azalışla 2 bin 422 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Tüik