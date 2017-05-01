Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi Destek Sözleşmeleri Yarın İmzalanıyor

Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi Destek Sözleşmeleri yarın imzalanıyor. Sözleşmesi imzalanacak kümelenme birlikteliklerinin 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon TL olacak.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin imalat sanayinde üretim ve bilgi temelli dönüşümünü sağlamak üzere kümelenme teşebbüslerine destek veren "Kümelenme Destek Programını" uygulamaya koymuştu. Bu uygulamalardan ikincisi 27 Şubat 2015 tarihinde 2. Destek Çağrısına çıkılmasıyla başlatılmıştı. Aynı zamanda 16 Küme Birlikteliği tarafından başvuruda bulunulmuştu.



Bakanlığın, değerlendirmeye değer bulunan kümelenme birlikteliklerinden beşi ile 2 Mayıs 2017 tarihinde kümelenme destek sözleşmeleri imzalanacak. Sözleşmesi imzalanacak kümelenme birlikteliklerinin 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon TL olacak. Bu bütçenin yüzde 50'si olan 51 milyon TL'si ise bakanlık tarafından hibe olarak desteklenecek.



Gemi sanayiinden ev tekstiline, enerji sektöründen sağlık endüstrisine çeşitli sektörler bu sözleşme ile desteklenecek, söz konusu destekler ile sanayide ve birçok alanda yapısal dönüşümler gerçekleştirilmesi öngörülüyor. - ANKARA