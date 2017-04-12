Kumbara Hırsızlarına Emsal Ceza

LÖSEV'in bir alışveriş merkezinde çocuklara yardım toplamak amacıyla koyduğu kumbarayı çalanların davası sonuçlandı.



Olay, 29 Ekim 2014'de Ankara'da yaşandı. Bir alışveriş merkezinde bulunan kumbara, 2 hırsız tarafından çalındı. Kumbarayı çalan kişiler, alışveriş merkezinin güvenlik kamerasından tespit edildi. Şüpheliler T.T. ve S.A. hakkında LÖSEV tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler hakkında Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası sonucunda, sanıklardan her birinin "5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, duruşmadaki iyi halleri göz önüne alınarak cezanın 4 yıl 2 aya indirilmesine, sanıkların seçme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR