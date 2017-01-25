Kumaş; "Psiyasi İstikrar Ülkede Kalkınmayı, Kalkınma Güçlenmeyi, Güçlenme de Dünyada Söz Sahibi...

Ak Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş yakında referanduma getirilmesi beklenen Partili Cumhurbaşkanı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kumaş sistemin istikrar getireceğini iddia ederek;"Siyasi istikrar ülkede kalkınmayı, kalkınma güçlenmeyi, güçlenme de dünyada söz sahibi olmayı gerektiriyor" dedi.



Parlamenter sistemin geçmişine bakıldığında ortalama bir hükümetin belli dönemler haricinde ülkede bir ila bir buçuk yıl yönetimde kaldığının görüldüğünü söyleyen Kumaş ; "Bir yada bir buçuk yıllık dönemde de ne kadar istikrarı sağlayacağı ne kadar kalkınma hamlelerini gerçekleştirebileceği malumunuz yaşanmış örnekler olarak önümüzde. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesindeki birinci öncelik ülkenin istikbali bekası için istikrarın yakalanması için kalkınmanın ülkenin gelişmişliğinin tamamlanması için seçimlerden sonra koalisyon mu olacak? Hükümeti kim kuracak sorusunu ortadan kaldırmak. 7 Haziranda da biz bunu yaşadık. Her ne kadar yüzde 41 oy almış görevinin başında olan henüz devredilmemiş bir hükümet olmasına rağmen ülkede üç aylık dönem içerisinde muhalefetin de bazı şeyleri yanlış değerlendirmesinden dolayı ülkede sanki bir kriz ortamı varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. 1 Kasım seçimlerinde tekrar tek partinin iktidara gelmesiyle ülkedeki istikrarın, yatırımların, kalkınmanın devam ettiğini gördük." dedi.



"BU SİSTEM TÜRKİYE'YE UYGUN EN GÜZEL YÖNETİM ŞEKLİ"



Türkiye'yi yıpratmak için dış güçlerin değişik şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kumaş konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı; "Ama siyasi istikrar ülkede kalkınmayı, kalkınma güçlenmeyi, güçlenme de dünyada söz sahibi olmayı gerektiriyor onun içinde partili Cumhurbaşkanlığının sistemi ülkemize Türkiye'ye uygun en güzel yönetim şekli olduğunu, siyasi iktidarı sağlaması açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de genel merkezimizin talimatları doğrultusunda referandum sürecini kapı kapı dolaşarak hızlı bir şekilde çalışmayla alabileceğimiz en yüksek oyu, bizim hedefimiz yüzde 50 değil yüzde 60 yüzde 70 alabileceğimiz en yüksek oyla ilimizi Türkiye genelinde söz sahibi dikkat çekici bir il yapmak için gayret ve çaba harcayacağız." - UŞAK