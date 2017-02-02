Kumaş Deposunda Yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kumaş deposu, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde, Hüseyin Özbudak'a ait kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının büyümesi üzerine olay yerine Jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Dumandan etkilenen 3 kişiye, olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yoğun çabalarla yan taraftaki perde fabrikasına sıçramadan söndürüldü.



Yangında, depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.



Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmayla yangının çıkış nedeni belirlenecek.