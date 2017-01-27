İnternet Kumar İçin Kullanıyor...

İngiltere'de yapılan bir araştırmada popülasyonun %6'sının interneti sanal kumar için kullandığının ortaya çıktığını kaydeden Uzman Psikolog Gürler Güz, bu oranın içinde loteri biletleri olmadığını, onun da dahil edilmesi halinde bu oranın bir hayli yükseleceğine dikkat çekiyor. Güz, sanal kumarla ilgili dünyadan bir diğer örnek olarak da Avustralya'yı gösteriyor. Avustralya'da internet bahisleri oynayanların 1999'da nüfusun %1'inin altında iken, yasalaşması sonrasında 2011'de %8.1'e yükseldiğini belirtiyor.

Online ile online olmayan kumarın karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarını da aktaran Uzman Psikolog Gürler Güz, online olmayan kumar oynamanın %5.9 iken online kumar oynamanın 3 kat daha fazla olduğunu kaydediyor.



ÖNCE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞA BAKMAK GEREK

Sanal kumar bağımlılığının bireyin sosyal hayatında getirdiği problemlerin yanı sıra ekonomik olarak da zor durumda kalmasına neden olabileceğini belirten Güz, bu bağımlılık türünün tedavisinde ise öncelikle altta yatan psikiyatrik bir rahatsızlık olup olmadığının araştırılması ve bunun ardından tedaviye başlanması gerektiğini söylüyor.