Kumar Oynanan Kahvehaneye Baskın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 kahvehaneye jandarma tarafından baskın düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri Ş.Ş. ve N.Y. isimli kişilere ait kahvehanelerde yaptığı kontrollerde 3 kişinin kumar oynadığını, 1 kişinin kapalı alanda sigara içtiğini tespit etti. Kumarda kullanıldığı tespit edilen 6 adet sigara makinesi ve 2 adet çarkıfelek makinesine el konuldu.



Kumar oynayan ve sigara içen kişilere idari yaptırım cezası uygulanırken, işletme sahipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı. - KIRKLARELİ