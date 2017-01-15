Kumanda Çaldı; 22 Yıl Ceza Yedi!

35 yaşındaki Eric Bramwell, Wheaton, Illinois'deki bir apartman kompleksinin ortak alanındaki TV kumandasını çalmaktan dolayı 22 yıl hapis cezası aldı. Bu cezanın adil olup olmadığına ise, tüm olayı okuduktan sonra kendiniz karar verebilirsiniz.



Chicago Tribune haberine göre Bramwell'in geçmişi, özellikle kumandalar ve televizyonları çalmak ile dolu. Bunun sebebi tam olarak bilinmese de, 2015 yılının Ağustos ayında yaşanan bu son kumanda hırsızlığı, hakimlerin bu cezayı vermesine neden olmuş.



Geçtiğimiz hafta sonuçlanan davada Bramwell 22 yıl ceza aldı. Ancak durum bundan daha kötü de olabilirdi. Açılan "Class X" davası, Bramwell'n 30 yıl hapis cezası almasını istiyordu.



Eyalet avukatı Robert Berlin'in Tribune'e açıklamasına göre "Çalınan ne olursa olsun, Bay Bramwell sürekli olarak kanuna karşı geldi. İstediğini tekrar ve tekrar alabileceğini ve bunun sonuçlarından kaçabileceğini düşündü. İşler böyle yürümüyor ve Bay Bramwell de artık bunu öğrenmiş oldu."



Bramwell, en son kumanda hırsızlığı sırasında bir eldiven düşürmüştü ve DNA'sı, veri tabanı ile eşleşmişti. Kasım ayındaki davasında da daha önceki beş benzer hırsızlıkta bulunan benzerlikler de belirtilmişti. Şimdiki merak konusu ise, Bramwell'in hapishanede TV'den uzak tutulup tutulmayacağı...