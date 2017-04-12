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Kulüpler Mücadeleyi Sanal Dünyaya Taşıdı
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Kulüpler Mücadeleyi Sanal Dünyaya Taşıdı

Teknolojinin ilerlemesi spora da yön verirken, büyük kulüpler bu alanda da yatırımlar yaparak mücadeleyi sanal dünyaya taşıyorlar.

Kulüpler Mücadeleyi Sanal Dünyaya Taşıdı

Teknolojinin ilerlemesi spora da yön verirken, büyük kulüpler bu alanda da yatırımlar yaparak mücadeleyi sanal dünyaya taşıyorlar.

Kaynak: Dunya.com

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