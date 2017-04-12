Kulüpler Mücadeleyi Sanal Dünyaya Taşıdı
Teknolojinin ilerlemesi spora da yön verirken, büyük kulüpler bu alanda da yatırımlar yaparak mücadeleyi sanal dünyaya taşıyorlar.
Teknolojinin ilerlemesi spora da yön verirken, büyük kulüpler bu alanda da yatırımlar yaparak mücadeleyi sanal dünyaya taşıyorlar.
Kaynak: Dunya.com
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Gölde cesedi bulunan file çoraplı genç kızın hikayesi yürek yaktı