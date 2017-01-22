Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav İçin Taziye Mesajı

Kulüpler Birliği, 81 yaşında vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.



Kulüpler birliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna uzun zamandır büyük hizmetler veren vakfımızın kurucu başkanlarından İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.



İlhan Cavcav 1981 yılından bu yana Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığı görevini yürütüyordu. 2000 Yılında Kulüpler Birliği Vakfı'nın kurulması için çalışmalar yapan İlhan Cavcav vakfımızın kurucu başkanlarından ve ilk başkanıdır. Vakfımızın kuruluşundan itibaren 2000-2001/2001-2002 ve 2004-2005 yılları arasında 3 yıl süreyle Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten İlhan Cavcav bu sürede hem vakfımız ve hem de Türk futbolu için önemli adımlar atılmasını sağlamış ve kulüplerimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışabilmesi için çaba göstermiştir. 2013 yılında 4. kez 1 yıl süreyle Kulüpler Birliği Başkanlığını yürüten İlhan Cavcav görevi Göksel Gümüşdağ'a bırakmıştır." - İSTANBUL