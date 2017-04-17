Kulüpler Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Yunus Emre Spor Salonu'nda yapılan Kulüpler Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 1 hafta süren ve yaklaşık 112 sporcunun katıldığı müsabakaların son gününde kızlar ve erkekler kategorilerinde final heyecanı yaşandı.



Toplam 8 takımın mücadele ettiği müsabakalarda erkeklerde İdman Yurdu Spor Kulübü birinci, Spor Lisesi Kulübü ikinci, Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü, Fatih Anadolu Lisesi Spor Kulübü dördüncü oldu. Kızlarda ise Spor Lisesi Kulübü birinci, Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi Spor Kulübü üçüncü, Fatih Anadolu Lisesi Spor Kulübü dördüncü oldu.



Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Hentbol İl Temsilcisi Mustafa Ak ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurcan Taşkuyu tarafından verildi.