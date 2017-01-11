Kulüp Başkanına Silahlı Saldırıda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan kulüp başkanına silahlı saldırı olayı futbol camiasında şok etkisi yaratmıştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre tesislerin önünde zanlı ile tartıştıktan sonra aracına binen Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici kurşun yağmuruna tutuldu. Şahıs, av tüfeğiyle ateş açarken Ömer Bilici saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.