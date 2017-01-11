Kulüp Başkanına Silahlı Saldırıda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici'nin aracını kurşun yağmuruna tutan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kulüp Başkanına Silahlı Saldırıda Bulunan Zanlı Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan kulüp başkanına silahlı saldırı olayı futbol camiasında şok etkisi yaratmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre tesislerin önünde zanlı ile tartıştıktan sonra aracına binen Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici kurşun yağmuruna tutuldu. Şahıs, av tüfeğiyle ateş açarken Ömer Bilici saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

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Anadolu Ajansı, Antalya, Futbol, Kemer
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