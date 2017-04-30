Kulübü Küme Düşen Jeremain Lens, Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Sunderland'dan kiraladığı Hollandalı futbolcu Lens, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEN KALMAK İSTİYORUM"

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu TRT Spor'a verdiği röportajda, "Ben seçimimi yaptım. Herkes Fenerbahçe'de kalmak istediğimi biliyor. Şu anda iş, Fenerbahçe ile Sunderland'in anlaşma yapmasına kalmış durumda. Onlar bu transferle ilgili bir anlaşma yaparsa benim kararım zaten belli" dedi.

KULÜBÜ KÜME DÜŞTÜ

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların en çok sevdiği futbolcu haline gelen Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland Kulübü'nün Premier Lig'den düşmesi kesinleşti. Bu gelişmenin Fenerbahçe'ye Hollandalı futbolcunun transferinde avantaj sağlaması bekleniyor.