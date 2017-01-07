Kulu Kaymakamı Arslan Okulları Ziyaret Etti

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Merkez İlkokulu ve Kulu Anaokulunu ziyaret etti.



İlk olarak Karapınar Mahallesi'nde bulunan anaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Suzan Kılınçkaya'dan okul ve uygulanan sistem hakkında bilgi alan Kaymakam Arslan, öğrencilere yönelik uygulama bahçesi olması yönünde çalışma başlatmaları gerektiğini söyledi. Okul Müdürü Suzan Kılınçkaya da, organik ürünlerin olacağı uygulama bahçesi projelerinin olduğunu ve ekiminden, sulanmasına, toplanmasına kadar çocuklarımızın kendilerinin sorumluluk alacakları bir alan hazırlayacaklarını ve eğitim öğretimin ikinci döneminde faaliyete geçireceklerini belirtti. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Arslan, daha sonra anaokulunun oyun odaları, yemekhane, mutfak ve bahçesini gezdi. Arslan özellikle okul bahçesinde gerçeğine uygun oluşturulan trafik eğitim alanını çok beğendiğini de ifade etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ise, okul öncesi eğitimin öneminin farkında olduklarını ve bu alanda okul öncesi eğitim kurumlarımıza gerek malzeme noktasında, gerek etkinlik noktasında her türlü desteği verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti. İkinci olarak Merkez İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Arslan, okul idaresinden okul ve eğitim öğretim hakkında bilgi alarak, sorunlar ve çözüm önerileri noktasında fikir alışverişinde bulundu. - KONYA