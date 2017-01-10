Kulu Kaymakamı Arslan, Devlet Hastanesi Ek Binasını İnceledi

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Kulu Devlet Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu.



Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Rıza Sönmez, Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Doğmuş ile birlikte yeni yapılan 75 yataklı hastane ek binasında incelemelerde bulundu. Başhekim Mehmet Doğuş'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Arslan, ek binanın Kulu'nun ihtiyacını karşılayacak büyük ve çok lüks olduğunu söyledi. Kaymakam Arslan, ek binanın 1 Nisan 2017 tarihinde hizmete gireceğinin planlandığını ifade ederek, ek binanın ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. - KONYA