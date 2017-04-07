Kulu Devlet Hastanesi Yeni Ek Binası Hizmete Girdi

Kulu Devlet Hastanesinin 75 yataklı ek binası düzenlenen törenle hasta kabulüne başladı.



Kulu Devlet Hastanesinin 20 milyon lira yatırımla hazır hale getirilen 75 yataklı ek binası, İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu'nun okuduğu dua ile açıldı.



Açılışın ardından ilçe protokolü, ek binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı ve kabulü yapılan ilk hasta 90 yaşındaki Sultan Ölçer'i ziyaret etti.



Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize bu modern yapıyı kazandıran devletimize, hükümetimize, emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Dualarımız onlarla. İlçemiz için hayırlı olsun." dedi.



Açılışa, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Sağlık Gurup Başkanı Uzman Dr. Rıza Sönmez, Hastane Başhekimi Mehmet Doğmuş, Hastane Müdürü Burhan Çiftçi de katıldı.