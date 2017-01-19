Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürünce trafiği olumsuz yönde etkiledi.



İlçede sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, Ankara-Konya yolunda ve şehir içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda gizli buzlanmalar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun sis nedeniyle ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. - KONYA