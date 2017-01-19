Kulu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yıldıray Acaralp (45) yönetimindeki 42 M 6859 plakalı motorsiklet, Olof Palme Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Bozdağ'a (64) çarptı.



Kazada, Bozdağ ile motorsiklet sürücüsü yaralandı.



Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.