Kulu'da Teog Birincisi Öğrencinin Ailesine Ziyaret

Konya'nın Kulu ilçesinde TEOG birincisi olan Lütfiye Ergen'in ailesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve beraberindeki heyet ziyaret etti.



TEOG sınavında 119 net puan alan Kulu ilçe birincisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Lütfiye Ergen'in ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Şube Müdürleri Adnan Can, Funda Durmuş, Serdar Sarıçoban, Okul Müdürleri Kemal Ünlü, İlknur Özgün, Ziya Ünver ve Okul Rehber Öğretmeni Asena Yiğitoğlu tarafından ziyaret edildi. TEOG birincisi ile sohbet eden Sultan Ahmet Kaymak, "Her öğrencimiz bizim için değerli ve aynı. Ancak marifet iltifata tabidir. Bu tarz başarıya imza atan öğrencilerimizi de takdir etmek onların başarısının artmasına ve diğer öğrencilerimizin başarının öneminin farkına varmalarını sağlamak için şarttır. Bunda emeği geçen anne, baba, okul idarecileri ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte öğrencimizden aynı başarıyı bekliyoruz" dedi.



119 net yaparak ilçe birincisi olan öğrenci babası ve aynı zamanda eğitimci olan Cengiz Ergen ise, "Planlı ve düzenli çalışma özellikle tekrar ve bol soru çözmek başarıyı getiriyor. Bu süreçte çocuklarımızla bıkmadan usanmadan ilgilenen okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederim" dedi. - KONYA