Kulu'da Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası

Kulu ilçesinde bulunan, Suriyeliler için yardım kampanyası başlatıldı.



İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık bin Suriyeli ailenin yaşadığını söyledi.



Yapılan etkinliğin amacının yapılacak yardımların denetimli bir şekilde olmasını sağlamak olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:



"Planlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekmektedir. Birlikte komisyon kurup, istişarelerimizi bu komisyonla yaparak yardımları ihtiyaca cevap verecek şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım istiyoruz. Kulu'daki vatandaşlarımızın ne kadar hayırsever insanlar olduğunuzu biliyoruz. Sizlerden gelen talep üzerine bu beraberliğimizi burada kuracağımız komisyonla pekiştireceğiz. İlçemizdeki kardeşlerimize hep beraber destek çıkmalıyız."



Etkinliğe, İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu ve vatandaşlar katıldı.