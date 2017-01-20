Kulu'da Şehitler İçin 90 Hatim Okutuldu

Türkiye genelinde şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için İlçe Müftülüğü tarafından 90 hatim okutuldu.



Konya'nın Kulu İlçesinde, Müftülük tarafından Kulu Merkez Camiinde, şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar için okutulan 90 hatimin duası, İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu tarafından yapıldı.



Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, kurum müdürleri, polis memurları ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.