Kulu'da Rögar Kapağı Hırsızlarına Suçüstü

Konya'nın Kulu ilçesinde rögar kapağı çaldığı iddia edilen 4 hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine aileleri ile birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldikleri öğrenilen M.Ç., R.K., D.K., ve B.K. gece geç saatlerde Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde cadde ve sokaklarda bulunan rögar kapaklarını söktü. Bu sırada devriye gezen jandarma ekibi, şüphelilerin 50 AZ 548 plakalı açık kasa kamyonete rögar kapaklarını yüklediğini görünce aracı takibe başladı. Jandarma takip ettiği şüphelileri başka bir caddeden söktükleri rögar kapağını araçlarına yüklemek istedikleri sırada suçüstü yakalandı. Kamyonetle çaldıkları 37 rögar kapağına ve kullandıklara araca el koyan jandarma, 1' kadın 4 şüpheliyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.K. tutuklanarak Konya Cezaevine gönderilirken, M.Ç.,R.K., ve D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA