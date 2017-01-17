Kulu'da Protokol ve Nezaket Kuralları Semineri

Konya'nın Kulu ilçesinde kamu kurum kuruluş müdür ve amirleri ile okul müdürlerine, protokol ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı tarafından seminer verildi.



Kulu Anadolu Lisesi çok programlı konferans salonunda İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve iki ayrı bölümden oluşan 900 kişilik kamu kurum, kuruluş, müdür ve amirleri ile okul müdür ve diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellere, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv tarafından seminer verildi.



Ankara'dan konuşmacı olarak katılan, Uzman İhsan Ataöv, tarafından; "Protokol denildiğinde akla ilk gelenler nedir? Resmi hayatta kişiler yoktur. Unvanların var olduğu, protokolle iletişim ve davranış şekilleri ve her iki tarafın yapması gerekenler. Müdür ve amirler ile diğer ileri gelenlerin yapması gerekenler. Protokolde cinsiyet ayrımının olmadığı. Protokolün neyi temsil ettiğini bilmesi gerektiği. Temsilin esas olduğunu protokolde iyi izlenim, algı, kişisel temsil. Protokolde başarı, giyim, hal ve hareket, hitap etme, ast ve üst ilişkiler" konularında bilgiler verildi. - KONYA