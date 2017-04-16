Kulu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza saat 12.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine giden B.D. (45) idaresindeki 06 EB 1030 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler tarafından aracından çıkarılan sürücü ağır yaralandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA